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Под Воронежем семья погибла от отравления газом
Семья с двумя детьми погибла от отравления угарным газом в селе Ендовище Семилукского района. Их тела обнаружили утром воскресенья, 10 сентября, в доме на улице Свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Воронежской области.
Среди погибших – 34-летний мужчина, 32-летняя женщина, 16-летний парень и 2-летняя девочка. Следов насилия на телах не было. передает Вести Воронеж.
Следователи осмотрели место трагедии и назначили судмедэкспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти родственников. После проверки примут решение – возбуждать уголовное дело или нет.
Среди погибших – 34-летний мужчина, 32-летняя женщина, 16-летний парень и 2-летняя девочка. Следов насилия на телах не было. передает Вести Воронеж.
Следователи осмотрели место трагедии и назначили судмедэкспертизу, по результатам которой установят точную причину смерти родственников. После проверки примут решение – возбуждать уголовное дело или нет.