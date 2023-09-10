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В Петербурге возбуждено уголовное дело после массового отравления готовой едой

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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после массового отравления горожан готовой продукцией. По последним данным, число пострадавших превысило 100, сообщает РЕН ТВ.

– Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), - сообщили в СК.

По данным ведомства, в медучреждения с острой кишечной инфекцией обратилось большое количество людей, употреблявших готовую еду от компании АО "Грин Бокс". Доставлялась продукция сервисом "Самокат".

Представители "Самоката" ранее сообщили, что уже начали внутреннее расследование и остановили реализацию товара данной фирмы. Региональное управление Роспотребнадзора также начало расследование, в ходе которого в работе "Грин Бокса" выявили грубые нарушения.
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