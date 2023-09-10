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В Ярославле горела усадьба Вахрамеева

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Пожар произошел в заброшенном здании бывшей купеческой усадьбы в Ярославле, которое является памятником федерального значения. Пожар тушили пять часов, сообщает Коммерсант.

Сообщение о пожаре в здании бывшего военкомата, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Вахрамеевых», поступило в 20:45 9 сентября. Потушить его удалось только к 1:46.

Здание являлось неэксплуатируемым, однако в момент пожара со второго этажа был эвакуирован один человек. В ГУ МЧС по Ярославской области пояснили, что пострадавших в результате возгорания нет.



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