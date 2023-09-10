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«Классическим способом» проголосовали 27,66% избирателей в Липецкой области

10 341
#выборы
«Классическим способом» проголосовали 27,66% избирателей в Липецкой области

Электронное голосование составляет – 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ

Как сообщили в избирательной комиссии Липецкой области, явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по 114 округу по состоянию на 12.00 часов 10 сентября составила 27,66% избирателей. Проголосовало 117 496 человек.

Электронный бюллетень заполнили 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 120 человек

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 49,12% (26 086 человек).




10 341
#выборы

Комментарии (10)

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Колян

22 минуты назад
Проголосовавшие реально считают что от них что то зависит?
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Точно

30 минут назад
Суровый липчанин, а в идеале вообще - с зарплатой, продуктами, и оплаченными счетами за коммуналку.
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Суровый липчанин

39 минут назад
А что ко мне не пришли с бюллетенью? Это им нужны эти выборы. Почему я должен куда-то ходить?! Пусть сами ходят по квартирам
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Федя

40 минут назад
Цирк
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Что творится!

51 минуту назад
Какие то выборы ещё. Вот людям делать нечего...
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Технология

51 минуту назад
Самое бессмысленное занятие.Все равно лучше не будет.Выборы никогда ничего не меняли.
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Аристарх Людвигович

56 минут назад
Начиная с 2000-го года, "классический" способ голосования у каждого свой собственный.
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