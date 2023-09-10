«Классическим способом» проголосовали 27,66% избирателей в Липецкой области

Электронное голосование составляет – 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ

Как сообщили в избирательной комиссии Липецкой области, явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по 114 округу по состоянию на 12.00 часов 10 сентября составила 27,66% избирателей. Проголосовало 117 496 человек.



Электронный бюллетень заполнили 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 120 человек



На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 49,12% (26 086 человек).









