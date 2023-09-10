Общество
сегодня, 12:53
«Классическим способом» проголосовали 27,66% избирателей в Липецкой области
Электронное голосование составляет – 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ
Как сообщили в избирательной комиссии Липецкой области, явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по 114 округу по состоянию на 12.00 часов 10 сентября составила 27,66% избирателей. Проголосовало 117 496 человек.
Электронный бюллетень заполнили 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 120 человек
На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 49,12% (26 086 человек).
Электронный бюллетень заполнили 86% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 25 120 человек
На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 49,12% (26 086 человек).
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