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ГАЗ запустил продажи микроавтобуса Соболь NN

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Люксовый пассажирский ГАЗ «Соболь NN»: Горьковский автозавод представил однообъёмник с трёхрядным салоном и шестью пассажирскими местами. У такого «Соболя NN» богатая комплектация, есть возможности трансформации салона, а опционально микроавтобус красят в два цвета, как премиум-минивэны Lexus и Buick. У дилеров новинка стоит от 3 475 000 до 3 875 000 рублей в зависимости от оснащения, сообщает Мотор.

Габаритная длина машины составляет 5110 мм при колесной базе 3005 мм. Радиус разворота – 5,4 м. Под капотом – турбодизель 2.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП, момент от которой передается на задние колеса. Будет и полноприводная версия.

Особенности микроавтобуса ГАЗ «Соболь NN» — двухместная кабина, расположенные против хода движения кресла второго ряда и выдвижная подножка сбоку. Штатно есть медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, водительское кресло с 18-диапазонной регулировкой и подогревом, камера заднего вида, предпусковой подогреватель, кондиционер и парктроники.
Микроавтобус может стать основой для мобильного офиса: для переговорной площадки достаточно установить столик. Заднее кресло складывается, образуя ровную поверхность, так что в качестве кемпера «Соболь NN» тоже сгодится. Об особенностях оснащения дилеры умалчивают: в объявлении сказано, что разница в цене зависит от дополнительного оборудования.
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