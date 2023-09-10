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В Саратовской области ребенок упал в колодец и утонул

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8-летний мальчик погиб после того, как во время игры свалился в канализационный люк. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура, передает РИА Новости.

Трагедия случилась 9 сентября. В тот день мальчик вышел поиграть с друзьями и случайно встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал в яму.

Очевидцы заметили это и вызвали экстренные службы. Но, к сожалению, мальчик в результате падения скончался.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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