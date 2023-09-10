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сегодня, 12:30
Прыгавшую по машинам бортпроводницу задержали в Шереметьево
Полиция задержала босоногую бортпроводницу, которая прыгала по автомобилям в аэропорту Шереметьево. Девушка в красном платье громко смеялась, подпрыгивала и хаотично перемещалась в пространстве, сообщает Лента.ру.
Очевидцы сообщали, что молодая женщина запрыгивала на машины и вела себя крайне странно. По словам источника Telegram-канал Baza, она является бортпроводницей одной из крупных российских авиакомпаний. Как отмечает издание, по предварительным данным, у девушки случился нервный срыв. В ее крови не было обнаружено никаких запрещенных веществ.
Свидетели инцидента вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место служители закона забрали девушку в отделение полиции.
Очевидцы сообщали, что молодая женщина запрыгивала на машины и вела себя крайне странно. По словам источника Telegram-канал Baza, она является бортпроводницей одной из крупных российских авиакомпаний. Как отмечает издание, по предварительным данным, у девушки случился нервный срыв. В ее крови не было обнаружено никаких запрещенных веществ.
Свидетели инцидента вызвали правоохранительные органы. Прибывшие на место служители закона забрали девушку в отделение полиции.