Свой кредит передать другому – можно ли «поделиться» кредитным бременем?

Кредит есть, а денег в какой-то момент на его оплату не стало – ситуация не самая фантастическая. При увольнении, длительной болезни, каких-либо форс-мажорах (случился пожар, затопили соседи так, что невозможно жить в квартире) кредитное бремя может стать слишком тяжелым. Или более частая ситуация: родственник просит взять на себя кредит – ему не дают на нужных условиях, позже, обещает знакомый, будет или сам платить, или легко переоформит кредит на себя.





В Липецкой области на 1 февраля этого года задолженность по кредитам на одного человека



Если кредит становится слишком непосильной ношей, переоформить его на другого человека можно. Эта процедура является правомерной, она отражена в Гражднском кодексе РФ и называется переуступкой обязательств по кредитному договору путем изменения заемщика. Данная процедура предусматривает полное исключение из кредитных отношений старого должника с заменой его на новое лицо, которое станет исполнять договорные условия перед кредитором. Переуступка прав по действующему кредиту другому лицу возможна по согласию всех участников сделки: банка, заемщика и гражданина, принимающего на себя все долговые обязательства. Другими словами, если два лица решили осуществить перепоручение долга, а финансовое учреждение не одобрило подобные манипуляции, переоформление не состоится. Некоторые банки могут быть против подобной процедуры в принципе – этот момент стоит уточнить в кредитной организации заранее.



Есть лишь одна ситуация, когда кредит может быть переведен на другое лицо без одного участника сделки - без согласия кредитора долг переводится к другим гражданам в случае смерти того, кто получил ссуду. В такой ситуации задолженность переходит к правопреемникам вместе с остальной наследственной массой, по праву наследования.



Когда можно попросить о смене заемщика



Чтобы банк согласился сменить клиента по кредитному договору, нужна веская причина. Более того, причина должна быть подтверждена документально. В числе серьезных поводов банк может считать:



- приобретение или обострение серьезной болезни;



- потерю рабочего места;



- потерю собственного бизнеса;



- долгий поиск новой работы;



- заметное ухудшение финансового состояния (например, в результате пожара);



- в некоторых случаях – развод.



И даже в этих ситуациях следует помнить: долг переоформят только в том случае, если банк получит подтверждение будущих платежей — для него важно вернуть средства.



Порядок действий при переоформлении кредита



Чтобы перевести кредит на другого человека с его согласия нужно обратиться в банк с заявлением о смене плательщика ссуды, собрать пакет документов: кроме документов из банка о размере задолженности и сроках погашения потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН, справка о заработной плате, копия трудовой книжки или трудового договора. Некоторые банки также запрашивают: документы об образовании, загранпаспорт, военный билет, водительское удостоверение, свидетельство о браке (либо его расторжении), брачный договор, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие владение имуществом. Кроме того, банк не поверит на слово, что у вас изменилась ситуация – потребуется приложить бумаги, которые подтвердят, что получатель кредита оказался неплатежеспособным. Это могут быть:



- больничный лист;



- справка об имеющемся (появившемся) заболевании, которое требует дорогостоящего лечения;



- справка об установленной инвалидности;



- справка из Центра занятости населения о постановке на учет как безработного;



- выписка из трудовой книжки с записью о сокращении;



- справка о пожаре (затоплении и пр.) и утере ценного имущества.



Пакет документов необходимо представить и новому потенциальному заемщику – кроме основных документов необходимо будет согласие супруги (супруга) на переоформление кредита.



Кто может стать новым заемщиком



В большинстве случаев банки неохотно согласовывают смену заемщика. Потому к выбору партнера, который согласится взять на себя обязательства вместо вас, нужно подойти ответственно.



Основные условия для нового заемщика:



- возраст — от 18 лет на дату переоформления до 65–70 на момент полной выплаты долга по существующему графику;



- российское гражданство или регистрация в любом регионе РФ;



- наличие постоянного источника дохода, оптимально — официальное трудоустройство с возможностью предоставления справки о доходах;



- стаж на последнем рабочем месте — не менее 6 месяцев, общий — не менее 3–4 лет.



Дать согласие на перевод долга на своё имя может близкий родственник заёмщика, супруг (или супруга), любое другое физическое лицо, которое достигло совершеннолетия, дееспособное и с хорошей кредитной историей. При этом, банк может выставить более жесткие ограничения к стажу работы, дополнить перечень другими требованиями. Например, при перерегистрации банк может повысить процентную ставку по кредиту для нового заемщика, взять комиссию за переоформление долга.



Почему могут отказать в переоформлении кредита



Переоформление финансовых обязательств на другого человека кредитор может не одобрить. Для финансовой организации мало одного желания – здесь проверят документы потенциального нового должника. Отказать могут из-за закредитованности нового заемщика, большого количества у него кредитных карт, плохой кредитной истории или низкого кредитного рейтинга, небольшого или нестабильного заработка, судимости, сомнительного места работы, отсутствия имущества, заболевания, наличия иждивенца, неподходящего возраста, неполного пакета документов. В этом случае придется искать нового потенциального заемщика или воспользоваться другими способами для снижения кредитного бремени – о том, как уменьшить кредит, если снизился доход, GOROD48 расскажет в следующем выпуске наших гайдов. Можно ли переоформить кредит на другого человека с его согласия, если заемщик не справляется с оплатой банковской ссуды, или этого хочет новый потенциальный плательщик, когда банк имеет право запретить переуступку кредита – GOROD48 разбирался в нюансах.В Липецкой области на 1 февраля этого года задолженность по кредитам на одного человека составляла 261,3 тысячи рублей . За год она изменилась на 16,8 тысячи рублей.Если кредит становится слишком непосильной ношей, переоформить его на другого человека можно. Эта процедура является правомерной, она отражена в Гражднском кодексе РФ и называется переуступкой обязательств по кредитному договору путем изменения заемщика. Данная процедура предусматривает полное исключение из кредитных отношений старого должника с заменой его на новое лицо, которое станет исполнять договорные условия перед кредитором. Переуступка прав по действующему кредиту другому лицу возможна по согласию всех участников сделки: банка, заемщика и гражданина, принимающего на себя все долговые обязательства. Другими словами, если два лица решили осуществить перепоручение долга, а финансовое учреждение не одобрило подобные манипуляции, переоформление не состоится. Некоторые банки могут быть против подобной процедуры в принципе – этот момент стоит уточнить в кредитной организации заранее.Есть лишь одна ситуация, когда кредит может быть переведен на другое лицо без одного участника сделки - без согласия кредитора долг переводится к другим гражданам в случае смерти того, кто получил ссуду. В такой ситуации задолженность переходит к правопреемникам вместе с остальной наследственной массой, по праву наследования.Чтобы банк согласился сменить клиента по кредитному договору, нужна веская причина. Более того, причина должна быть подтверждена документально. В числе серьезных поводов банк может считать:- приобретение или обострение серьезной болезни;- потерю рабочего места;- потерю собственного бизнеса;- долгий поиск новой работы;- заметное ухудшение финансового состояния (например, в результате пожара);- в некоторых случаях – развод.И даже в этих ситуациях следует помнить: долг переоформят только в том случае, если банк получит подтверждение будущих платежей — для него важно вернуть средства.Чтобы перевести кредит на другого человека с его согласия нужно обратиться в банк с заявлением о смене плательщика ссуды, собрать пакет документов: кроме документов из банка о размере задолженности и сроках погашения потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН, справка о заработной плате, копия трудовой книжки или трудового договора. Некоторые банки также запрашивают: документы об образовании, загранпаспорт, военный билет, водительское удостоверение, свидетельство о браке (либо его расторжении), брачный договор, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие владение имуществом. Кроме того, банк не поверит на слово, что у вас изменилась ситуация – потребуется приложить бумаги, которые подтвердят, что получатель кредита оказался неплатежеспособным. Это могут быть:- больничный лист;- справка об имеющемся (появившемся) заболевании, которое требует дорогостоящего лечения;- справка об установленной инвалидности;- справка из Центра занятости населения о постановке на учет как безработного;- выписка из трудовой книжки с записью о сокращении;- справка о пожаре (затоплении и пр.) и утере ценного имущества.Пакет документов необходимо представить и новому потенциальному заемщику – кроме основных документов необходимо будет согласие супруги (супруга) на переоформление кредита.В большинстве случаев банки неохотно согласовывают смену заемщика. Потому к выбору партнера, который согласится взять на себя обязательства вместо вас, нужно подойти ответственно.Основные условия для нового заемщика:- возраст — от 18 лет на дату переоформления до 65–70 на момент полной выплаты долга по существующему графику;- российское гражданство или регистрация в любом регионе РФ;- наличие постоянного источника дохода, оптимально — официальное трудоустройство с возможностью предоставления справки о доходах;- стаж на последнем рабочем месте — не менее 6 месяцев, общий — не менее 3–4 лет.Дать согласие на перевод долга на своё имя может близкий родственник заёмщика, супруг (или супруга), любое другое физическое лицо, которое достигло совершеннолетия, дееспособное и с хорошей кредитной историей. При этом, банк может выставить более жесткие ограничения к стажу работы, дополнить перечень другими требованиями. Например, при перерегистрации банк может повысить процентную ставку по кредиту для нового заемщика, взять комиссию за переоформление долга.Переоформление финансовых обязательств на другого человека кредитор может не одобрить. Для финансовой организации мало одного желания – здесь проверят документы потенциального нового должника. Отказать могут из-за закредитованности нового заемщика, большого количества у него кредитных карт, плохой кредитной истории или низкого кредитного рейтинга, небольшого или нестабильного заработка, судимости, сомнительного места работы, отсутствия имущества, заболевания, наличия иждивенца, неподходящего возраста, неполного пакета документов. В этом случае придется искать нового потенциального заемщика или воспользоваться другими способами для снижения кредитного бремени – о том, как уменьшить кредит, если снизился доход, GOROD48 расскажет в следующем выпуске наших гайдов.