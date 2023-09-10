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49 минут назад
Путин и Собянин открыли МЦД-4
Президент РФ Владимир Путин и Собянин в субботу по видеосвязи запустили пассажирское движение по четвертому Московскому центральному диаметру, сообщает ТАСС.
Президент России и столичный градоначальник подключились к мероприятию по видео-конференц-связи (ВКС) из парка "Зарядье". "Открывайте! Разрешаю!", - скомандовал глава государства.
Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для МЦД-4 было проложено 100 км дополнительных путей и еще 50 км реконструировано, построены десятки инженерных сооружений - мосты, эстакады, тоннели и 24 вокзала.
Четвёртый диаметр МЦД-4 объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления МЖД в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток. Самый протяженный (86 км) диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.
Президент России и столичный градоначальник подключились к мероприятию по видео-конференц-связи (ВКС) из парка "Зарядье". "Открывайте! Разрешаю!", - скомандовал глава государства.
Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Четвертый Московский центральный диаметр является самым интегрированным с другими видами транспорта из всех МЦД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Для МЦД-4 было проложено 100 км дополнительных путей и еще 50 км реконструировано, построены десятки инженерных сооружений - мосты, эстакады, тоннели и 24 вокзала.
Четвёртый диаметр МЦД-4 объединил разрозненные Калужское и Нижегородское направления МЖД в сквозной маршрут, который проходит через столицу с запада на восток. Самый протяженный (86 км) диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.