В Ельце оказался заблокированным КОИБ

На одном из избирательных участков в Ельце комплекс обработки избирательных бюллетеней оказался заблокирован до начала голосования из-за действий операторов КОИБ. Выборы на участке будут проходить при помощи обычной урны, а подсчитают голоса вручную.

Это случилось на избирательном участке № 07-05. Как сообщили в областной избирательной комиссии, КОИБ заблокировали своими неправильными действиями сами операторы – члены участковой избирательной комиссий от некоторых партий.



«Техника находилась в исправном и работоспособном состоянии. До открытия помещения для голосования участковая избирательная комиссия распечатала с помощью КОИБ утренние контрольные данные о проголосовавших. Цифры совпали с вечерними сведениями, которые были получены накануне 9 сентября после 20.00. По инструкции ЦИК России о порядке использования технических средств подсчета голосов операторам следовало подтвердить, что контрольные данные совпадают. Однако вместо кнопки «да» они нажали «нет». На следующий вопрос техники: «Заблокировать КОИБ?» операторы выбрали «ДА». После этого техника была заблокирована. Сейчас голосование на избирательном участке идет в прозрачный стационарный ящик. После завершения голосования 10 сентября здесь будет ручной пересчет голосов. Сейчас операторы КОИБ пишут объяснительные», - сообщили в облизбиркоме.



Председатель территориальной избирательной комиссии Ельца Ольга Родионова рассказала, что оба оператора неоднократно проходили обучение:



«На участке установлен комплекс обработки избирательных бюллетеней. Он состоит из двух считывающих устройств, соединенных между собой. Управление происходит с помощью сканера на одной из частей КОИБа. Все предыдущие дни техника работала без сбоев. Она исправна. Но сегодня на участке КОИБ был искусственно заблокирован неверными действиями операторов КОИБ, обслуживающими этот комплекс. Хочу отметить, что оба оператора неоднократно проходили обучение. Члены комиссии от ЛДПР и КПРФ – не новички в организации выборов. Они работают в УИК на протяжении последних пяти лет».

