Общество

30 минут назад

На довыборах по 114 округу проголосовали электронным способом 82% зарегистрированных на Госуслугах липчан

2 112
#выборы
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На довыборах по 114 округу проголосовали электронным способом 82% зарегистрированных на Госуслугах липчан

Сегодня завершающий день голосования

Сегодня - завершающий день голосования на довыборах депутатов Госдумы по округу №114. Избирательные участки закроются в 20.00.

Как сообщили в областной избирательной комиссии, по данным на 8 часов утра 10 сентября на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по 114 избирательному округу проголосовали электронным способом 23 973 избирателя, или 82% от подавших соответствующие заявления.
2 112
#выборы
1

Комментарии (2)

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Созерцатель

8 минут назад
Интересно, никто и не волнуется. Теперь всё как в цивилизованных странах.
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Интересно

18 минут назад
Так порог явки убрали, что волноваться?
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