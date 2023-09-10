На довыборах по 114 округу проголосовали электронным способом 82% зарегистрированных на Госуслугах липчан

Сегодня завершающий день голосования

Сегодня - завершающий день голосования на довыборах депутатов Госдумы по округу №114. Избирательные участки закроются в 20.00.



Как сообщили в областной избирательной комиссии, по данным на 8 часов утра 10 сентября на дополнительных выборах депутата Государственной Думы по 114 избирательному округу проголосовали электронным способом 23 973 избирателя, или 82% от подавших соответствующие заявления.