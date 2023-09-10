Явка на выборах в Госдуму в Липецкой области – 23,74 % избирателей

Сегодня на выборах разного уровня в регионе проголосовали более 100 тысяч человек.

Накануне решающего третьего дня голосования явка на выборах в Госдуму составила 23,74, сообщили в областной избирательной комиссии.

Сегодня в регионе проходил второй день выборов, по итогам которого проголосовали 100 753 человек.

Электронный бюллетень заполнили 81% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 23 631 человек

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 42,06%. Проголосовали 22 341 человек.