Общество

вчера, 21:16

Явка на выборах в Госдуму в Липецкой области – 23,74 % избирателей

12 513
#Выборы
Явка на выборах в Госдуму в Липецкой области – 23,74 % избирателей

Сегодня на выборах разного уровня в регионе проголосовали более 100 тысяч человек.

Накануне решающего третьего дня голосования явка на выборах в Госдуму составила 23,74, сообщили в областной избирательной комиссии.

Сегодня в регионе проходил второй день выборов, по итогам которого проголосовали 100 753 человек.

Электронный бюллетень заполнили 81% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 23 631 человек

На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 42,06%. Проголосовали 22 341 человек.

12 513
#Выборы

Комментарии (12)

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Очивидец

вчера, 23:57
В Воронеже, максимум 2процента
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Пиши-Читай

вчера, 23:51
БУ-ГАГА, слышал. Слышал даже "какография". Мне эти слова школьники-двоечники говорят.
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Созерцатель

вчера, 23:31
Метель, брависсимо!!! Мощно задвинул. Внушает!
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В Воронеже

вчера, 23:07
проголосовали более 36% ! Ну Воронеж хрен догонишь !
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КГБ

вчера, 22:36
Коля , сравнял себя с бабушками и дедушками ,так у них смартфоны ,они все умеют в отличии от нас !
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Коммунист

вчера, 22:29
Лукоморье, браво!
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БУ-ГАГА

вчера, 22:29
Пиши-Читай, "эрратиав"? Не, не слышал)))
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Пиши-Читай

вчера, 22:15
коля, бИЛютень? Поэтому вы и не понимаете ничего в Госуслугах.
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коля

вчера, 22:11
81 процент бабушек и дедушек знают компьютер.мне 42 я не пойму как на гос услугах появится .какой эл билютень .не пишите дурь.
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Лукоморье

вчера, 22:07
Метель, в цивилизованных странах даже с учётом вбросов голосуют порядка 45% избирателей.
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