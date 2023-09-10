вчера, 21:16
Явка на выборах в Госдуму в Липецкой области – 23,74 % избирателей
Сегодня на выборах разного уровня в регионе проголосовали более 100 тысяч человек.
Накануне решающего третьего дня голосования явка на выборах в Госдуму составила 23,74, сообщили в областной избирательной комиссии.
Сегодня в регионе проходил второй день выборов, по итогам которого проголосовали 100 753 человек.
Электронный бюллетень заполнили 81% от числа подавших заявления на участие в ДЭГ. Это – 23 631 человек
На выборах советов депутатов Воловского, Добровского, Измалковского, Становлянского муниципальных округов явка достигла 42,06%. Проголосовали 22 341 человек.
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