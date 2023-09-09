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сегодня, 13:07

Грузовик протаранил толпу молящихся в Турции

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В Кахраманмараше на юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся, пять человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Еще 25 человек получили ранения.

По предварительным данным, смертельное ДТП произошло из-за отказа тормозов у грузовика. Водитель врезался в толпу людей, которые принимали участие в похоронной молитве.

Грузовик ехал по трассе Кахраманмараш-Андирин. Сначала он протаранил стоящие перед ним автомобили, а затем въехал в толпу во время заупокойной молитвы.

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