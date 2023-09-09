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Сбербанк увеличил срок действия банковских карт до 10 лет
Сбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Он уточнил, что для дебетовых карт изменения вступили в силу в сентябре, на кредитные они распространятся с 3 октября, сообщает РБК.
Это коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Он добавил, что если карта получит повреждения раньше срока, ее можно бесплатно перевыпустить. «Наша "СберКарта" — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы»,— заверил Царев.
Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014-м, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. В марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платежном рынке. Эти карты продолжили работу в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны. Из платежных систем в России остался только «Мир». Также работают карты китайской UnionPay.
Это коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Он добавил, что если карта получит повреждения раньше срока, ее можно бесплатно перевыпустить. «Наша "СберКарта" — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы»,— заверил Царев.
Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014-м, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. В марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платежном рынке. Эти карты продолжили работу в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны. Из платежных систем в России остался только «Мир». Также работают карты китайской UnionPay.