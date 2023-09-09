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При землетрясении в Марокко погибли 632 человека

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Число погибших в результате семибалльного землетрясения в Марокко выросло до 632, еще свыше 300 человек пострадали, сообщает РБК со ссылкой на местное МВД.

По данным министерства, 290 смертей было зарегистрировано в провинции Аль-Хауз (к югу от Марракеша), 190 — в провинции Тарудант, 89 — в провинции Чичауа, 30 — в провинции Уарзазат и 13 — в провинции Марракеш. По несколько человек погибли в четырех других провинциях в центральной части страны.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу (01:11 мск в субботу). Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

Предыдущее сильное землетрясение в Марокко произошло 24 февраля 2004 года в провинции Эль-Хосейма (север страны). Тогда магнитуда составила 6,3.
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