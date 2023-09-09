В Курске задержаны четверо причастных к массовому отравлению шаурмой

Следователи задержали четырех человек в Курской области по делу о массовом отравлении шаурмой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК. Среди них оказались владелец киоска, два повара и помощник повара.



Их подозревают в причастности к преступлению, предусмотренному п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности лишение жизни человека). В результате на сегодняшний день зафиксировано 11 обращений за медпомощью, один случай отравления привел к летальному исходу.



Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу, в ближайшее время им могут предъявить обвинение. Назначены судебные экспертизы, следователи продолжают расследование.