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В здание Эрмитажа врезался гражданский квадрокоптер
Квадрокоптер врезался в Зимний дворец, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на службу безопасности Эрмитажа.
Инцидент произошел 7 сентября - охрана обнаружила поврежденный дрон во время планового обхода территории.
Квадрокоптер сначала врезался в здание, а затем упал около Зимней канавки. При этом сначала специалисты проверили летательный аппарат на наличие опасных предметов, а после обратились в правоохранительные органы.
«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — рассказал работник Эрмитажа.
Он уточнил, что сейчас дрон находится у сотрудников полиции. Летательный аппарат оказался «штатным гражданским квадрокоптером», однако произошедшее все равно насторожило охрану музея из-за введенного в городе запрета на полеты беспилотников.
Инцидент произошел 7 сентября - охрана обнаружила поврежденный дрон во время планового обхода территории.
Квадрокоптер сначала врезался в здание, а затем упал около Зимней канавки. При этом сначала специалисты проверили летательный аппарат на наличие опасных предметов, а после обратились в правоохранительные органы.
«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — рассказал работник Эрмитажа.
Он уточнил, что сейчас дрон находится у сотрудников полиции. Летательный аппарат оказался «штатным гражданским квадрокоптером», однако произошедшее все равно насторожило охрану музея из-за введенного в городе запрета на полеты беспилотников.