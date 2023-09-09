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В здание Эрмитажа врезался гражданский квадрокоптер

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Квадрокоптер врезался в Зимний дворец, расположенный в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на службу безопасности Эрмитажа.

Инцидент произошел 7 сентября - охрана обнаружила поврежденный дрон во время планового обхода территории.

Квадрокоптер сначала врезался в здание, а затем упал около Зимней канавки. При этом сначала специалисты проверили летательный аппарат на наличие опасных предметов, а после обратились в правоохранительные органы.

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — рассказал работник Эрмитажа.

Он уточнил, что сейчас дрон находится у сотрудников полиции. Летательный аппарат оказался «штатным гражданским квадрокоптером», однако произошедшее все равно насторожило охрану музея из-за введенного в городе запрета на полеты беспилотников.




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