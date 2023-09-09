Сезон новый, проблемы старые: волейболистки проиграли на старте Кубка России

Страшно сказать, но в 2023 году «Липецк» не одержал ни одной победы в официальных играх.

Сегодня стартовал предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Игры группы «Г», в которую попал «Липецк» проходят в Москве. Сегодня в стартовой игре наша команда уступила «Мурому» - 1:3.

Девушки из Владимирской области в прошлом сезоне заняли 4-е место в Высшей лиге «А», в которую после вылета из Суперлиги опустился и «Липецк».

Более сыгранный коллектив муромчанок смотрелся предпочтительнее обновлённой на 90 процентов дружины Александра Труша. Первые две партии «Муром» выиграл достаточно легко – 25:18, 25:17. Затем на фоне немного расслабившихся соперник и липчанки почувствовали вкус победы – 25:20. Но это был лишь всплеск. В четвёртом сете соперницы поставили убедительную точку – 25:19.

Статистика устрашает: в 2023 году «Липецк» не выиграл… но одного официального матча. Последний раз наши любители волейбола радовались победе 24 декабря прошлого года, когда липчанки ещё в элитном дивизионе неожиданно превзошли екатеринбургскую «Уралочку», да ещё на её площадке – 3:2. С тех пор – как отрезало. С учётом прошлого сезона сегодняшнее поражение стало 21-м для липецкой команды подряд (!) в официальных встречах.

Завтрашний матч с «Минчанкой», представляющей Суперлигу (начало в 16:00) тоже не сулит ничего хорошего. Кстати, в Минск перебралась одна из лидеров «Липецка» прошлого сезона доигровщица Светлана Суховерхова.

И всё же шанс в Кубке есть. Из 4-х команд в основную сетку выходят 3 коллектива. Поэтому всё для Труша и Ко, видимо, решится в заключительный день – в воскресенье, 10 сентября, в игре с хозяйками площадки из Московской волейбольной академии. МВА сегодня на старте уступила «Минчанке» - 0:3.