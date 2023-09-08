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В магазинах будут продавать лосось на 10–25% дешевле
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Осенью цена на лосось в магазинах федеральных сетей снизится на 10–25%. Об этом «Известиям» сообщили в Рыбном союзе и подтвердили ритейлеры.
В рамках проекта «Камчатская рыба», который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ритейлеры будут закупать продукцию напрямую у рыбаков и продавать с минимальной наценкой.
Ранее сети закупали ее у посредников, а те не могли гарантировать поставки качественного продукта, нужного объема, часто корректировали цену, что создавало проблему с реализацией продукта на полке. Новый проект позволит решить эти вопросы, считает бизнес.
При этом ассортимент по новой схеме поставки может быть широким — лососевые, нерка, кижуч, как в замороженном виде, так и готовая к употреблению продукция.
Переговоры о завозе рыбы ведутся сейчас с рыбопромышленными компаниями Камчатского края, среди которых, по словам участников рынка, «Тымлатский рыбокомбинат», «Океанрыбфлот», «Озерновский рыбоконсервный завод №55», «Устькамчатрыба».
В рамках проекта «Камчатская рыба», который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ритейлеры будут закупать продукцию напрямую у рыбаков и продавать с минимальной наценкой.
Ранее сети закупали ее у посредников, а те не могли гарантировать поставки качественного продукта, нужного объема, часто корректировали цену, что создавало проблему с реализацией продукта на полке. Новый проект позволит решить эти вопросы, считает бизнес.
При этом ассортимент по новой схеме поставки может быть широким — лососевые, нерка, кижуч, как в замороженном виде, так и готовая к употреблению продукция.
Переговоры о завозе рыбы ведутся сейчас с рыбопромышленными компаниями Камчатского края, среди которых, по словам участников рынка, «Тымлатский рыбокомбинат», «Океанрыбфлот», «Озерновский рыбоконсервный завод №55», «Устькамчатрыба».
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