В России введут штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики

В России готовят запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Документ есть в распоряжении «Известий».





«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — пояснила она.



Для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой, полагает член того же комитета Сергей Колунов.



«В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», — отметил он.



При этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, добавил парламентарий.



За нарушение правил предполагается административная ответственность: штрафы для граждан 25,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–20 тыс., и для юрлиц — 100–500 тыс.», рассказала «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — пояснила она.Для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой, полагает член того же комитета Сергей Колунов.«В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», — отметил он.При этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, добавил парламентарий.