В Липецкой области похолодает до +18

9 и 10 сентября Липецкая область будет находиться под влиянием тыловой части циклона – местами пройдут кратковременные дожди.

22 сентября атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 сентября – 11 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 10 и 11 сентября – 15 градусов тепла, что около нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью на улице —от +3 до +8 градусов, днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью — от +5 до +7 градусов, днем —от +14 до +16 градусов.



День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 1 градус мороза.



