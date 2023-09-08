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В Петербурге в одной из школ массово отравились дети и сотрудники

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#массовое отравление #дети #школа

В Санкт-Петербурге растет число пострадавших от очага кишечной инфекции в школе № 608.

Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по информации о госпитализации несовершеннолетних в связи с отравлением в одной из школ города.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга проводит проверку в связи с информацией о госпитализации нескольких несовершеннолетних школы № 608 в медицинские учреждения с диагнозом "гастроэнтерит", - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами учреждения.

Учащиеся и педагоги попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Сначала речь шла о 17 пострадавших, но 8 сентября количество заболевших увеличилось до 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"В стационарах города остаются 25 человек. 22 из них – дети. У 13 заболевших детей выявили бактерии Salmonella", - говорится в сообщении регионального ведомства.

Также отмечается, что в школе в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствуют условия для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены, не проводится текущая уборка и дезинсекция, выявлены синантропные насекомые.

На пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: правил хранения пищевых продуктов, соблюдения технологии приготовления блюд, поточности технологических процессов приготовления пищи, правил проведения дезинфекции, к прохождению сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

С 7 сентября в школе был приостановлен учебный процесс.
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#массовое отравление #дети #школа

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