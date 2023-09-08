«Ростелеком» вывел Международные инклюзивные творческие игры в Липецке в интернет

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером III Международных инклюзивных творческих игр, которые проходят в Липецке с 6 по 9 сентября.

Провайдер обеспечил возможность видеотрансляции церемонии открытия с площадки общественного пространства «Остров Зелёный». Для этого специалисты компании настроили оптические каналы связи пропускной способностью более 100 Мбит/с, а также установили камеру с высоким разрешением в верхней части сцены. Кроме того, представители «Ростелекома» развернули Wi-Fi-сеть в инклюзивном пресс-центре, где, помимо журналистов, работают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Латышева, руководитель проекта III Международных инклюзивных творческих игр в Липецке:

«Это единственное в мире масштабное мероприятие для артистов с инвалидностью. Среди его участников — представители из 79 регионов России и 19 стран. Мы хотели не только предоставить площадку для творчества людям с ограниченными возможностями здоровья, но и рассказать о важном и ярком событии широкой аудитории. В этом нам помогла онлайн-трансляция церемонии открытия. Больше 130 тысяч зрителей увидели праздничный концерт, хедлайнером которого стала группа Uma2rman. Вещание велось в прямом эфире телерадиокомпании, а также на ее страницах в социальных сетях».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наш филиал уже много лет дружит с липецкими благотворителями и активистами, которые помогают детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, когда Липецку выпала честь принимать столь масштабное мероприятие, мы поддержали организаторов, обеспечив подключение к интернету на главной площадке игр. Рады, что наши технологии помогли рассказать о событии тысячам людей».

III Международные инклюзивные творческие игры продолжаются пять дней. Они объединяют творческие конкурсы с обширными деловой и культурной программами, в которых принимают участие эксперты в области реабилитации, арт-терапии, общественные деятели, представители федеральных министерств и региональных властей, НКО, прессы, бизнеса.

Завершатся игры 9 сентября торжественной церемонией закрытия с участием группы «Братья Грим» (6+). Ее онлайн-трансляцию также обеспечит «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком». Реклама