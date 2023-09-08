Происшествия

сегодня, 15:04

Бывшего наркополицейского обвиняют в избиении подозреваемого и нецензурных угрозах

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#превышение должностных полномочий
3
Бывшего наркополицейского обвиняют в избиении подозреваемого и нецензурных угрозах

Действия бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам боевого отделения специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков квалифицированы следствием как превышение должностных полномочий.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего наркополицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факт противоправных деяний был вскрыт сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области, сотрудник сразу был уволен из правоохранительных органов. 

«По версии следствия, 2 ноября 2022 года старший оперуполномоченный по особо важным делам боевого отделения специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков, находясь при исполнении, прибыл к дому по улице Пушкина в Ельце для задержания подозреваемого в совершении преступления. При задержании обвиняемый беспричинно дважды ударил подозреваемого рукой по лицу и голове, а после высказал нецензурную фразу, которую потерпевший воспринял как реальную угрозу применения насилия», —  сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 286 УК РФ.



6 1057
#превышение должностных полномочий
3

Комментарии (6)

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Дотошный

сегодня, 18:00
При задержании что только не может быть, надо всех проверить
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Липчанин

сегодня, 17:58
Не давно читал, что инспектор ГИБДД до смерти на посту избил человека. И суд присудили, что то типа как йогурт в магазине украл.
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Липецк

сегодня, 16:58
Надо было подойти, в попу поцеловать, шаурму купить, по городу покатать, а потом до дома проводить. Бред. Аморалы уже с ума посходили от беззакония.
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Джон Ленин

сегодня, 16:02
Старый Ворчун, там ещë не дописали: управления Министерства внутренних дел по Липецкой области!!! Двадцать четыре слова получается!!!!!
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Гость

сегодня, 15:40
А подозреваемого то привлекли к ответственности или ограничились сотрудником полиции?!
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Старый Ворчун

сегодня, 15:38
Охренеть! Должность состоит из 17 слов.
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