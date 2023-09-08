Бывшего наркополицейского обвиняют в избиении подозреваемого и нецензурных угрозах

Действия бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам боевого отделения специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков квалифицированы следствием как превышение должностных полномочий.

Елецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего наркополицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, факт противоправных деяний был вскрыт сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области, сотрудник сразу был уволен из правоохранительных органов.



«По версии следствия, 2 ноября 2022 года старший оперуполномоченный по особо важным делам боевого отделения специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков, находясь при исполнении, прибыл к дому по улице Пушкина в Ельце для задержания подозреваемого в совершении преступления. При задержании обвиняемый беспричинно дважды ударил подозреваемого рукой по лицу и голове, а после высказал нецензурную фразу, которую потерпевший воспринял как реальную угрозу применения насилия», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 3 статьи 286 УК РФ.







