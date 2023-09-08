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В Минпромторге заявили о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

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#Volvo

В министерстве пояснили, что Минпромторгом совместно с новым собственником определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на площадке концерна в Калуге.

Минпромторг определил инвестора, который получит активы шведского автоконцерна Volvo в РФ и привлечет российского партнера на калужский автозавод Volvo Trucks, - сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору. Минпромторгом России совместно с новым собственником также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна, продолжается работа по ее скорейшему перезапуску", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что производитель грузовиков Volvo временно прекращает производство и продажи авто в РФ. Как заявили в Volvo Car Russia, импорт новых автомобилей Volvo в Россию приостановлен, но компания продолжит оказывать гарантийное обслуживание, - передает ТАСС.

Завод Volvo Group в Калуге открылся в январе 2009 года. Проектная мощность завода составляет 15 тыс. автомобилей в год. В соответствии с приказом Минпромторга РФ продукция, произведенная на заводе Volvo в Калуге, признана отечественной и внесена в утвержденный перечень автотранспортных средств и коммунальной техники для закупки субъектами РФ с использованием субсидий.



26
#Volvo

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