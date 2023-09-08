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ЦБ выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей

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#золотая монета
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Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

Центробанк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты "50 РУБЛЕЙ", дата "2023 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, - говорится в сообщении регулятора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.

"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - следует из пресс-релиза ЦБ.

Тираж монеты — до 150,0 тысяч штук.
36
#золотая монета
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