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ЦБ выпустил золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей
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Монета выполнена из золота 999-й пробы, имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
Центробанк России 8 сентября 2023 года выпускает в обращение инвестиционную золотую монету номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Уточняется, что инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты "50 РУБЛЕЙ", дата "2023 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, - говорится в сообщении регулятора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - следует из пресс-релиза ЦБ.
Тираж монеты — до 150,0 тысяч штук.
Уточняется, что инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монеты "50 РУБЛЕЙ", дата "2023 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, - говорится в сообщении регулятора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
"Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - следует из пресс-релиза ЦБ.
Тираж монеты — до 150,0 тысяч штук.
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