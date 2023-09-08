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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву до 17 сентября

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#Red Sea Airlines #авиасообщение #Египет

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года.

8 сентября египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву, - сообщает ведомство в своем Телеграм-канале.

Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведёт оперативное совещание, - говорится в сообщении.

Уточняется, что при участии туроператора "Интурист", обслуживающей компании "Дельта Сервис" и представителей российских авиакомпаний будут обсуждены меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации.

Подчеркивается, что пассажиры рейсов данной египетской авиакомпании - клиенты туроператора "Интурист". В этой связи за более подробной информацией российским туристам следует обращаться к туроператору.

По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.

Накануне сообщалось, что взяло на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией.

Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.

Росавиация дала Red Sea Airlines указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. Туристов в Шарм-эш-Шейхе, ожидавших свой рейс, разместили в отеле за счет компании. Гостиницы предложили также пассажирам, планирующим улететь из Москвы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба рейса состоялись накануне, - передает РИА Новости.
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#Red Sea Airlines #авиасообщение #Египет

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