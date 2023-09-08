Происшествия

сегодня, 12:56

Братья-разбойники напали на пенсионера и похитили продукты и деньги

3 1685
#разбой
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Братья-разбойники напали на пенсионера и похитили продукты и деньги

Подозреваемым в разбое может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В Тербунском районе 5 сентября в дом 68-летнего пенсионера проникли двое двое мужчин, избили хозяина и похитили продукты и деньги. В разбойном нападении подозреваются 44-летние братья из села Тербуны.

«Задержанные пояснили, что выпивали, и в поисках горячительных напитков мужчины отправились в соседнюю деревню к знакомому за деньгами. Зайдя в дом потерпевшего, они начали требовать наличные, а когда мужчина им отказал, подозреваемые напали на него, нанесли побои и забрали продукты и деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Часть денег (2000 рублей) изъята и возвращена пенсионеру.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Братьям может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.
3 1685
#разбой
4

Комментарии (3)

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Ну

сегодня, 16:52
Пусть сидят коль свобода в тягость.
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Гость

сегодня, 13:59
Метеллург, написано же, часть денег возвращено
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Метеллург

сегодня, 13:46
За двн тысечи на десяточку.не хилый скачок
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«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
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