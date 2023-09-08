Братья-разбойники напали на пенсионера и похитили продукты и деньги

Подозреваемым в разбое может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В Тербунском районе 5 сентября в дом 68-летнего пенсионера проникли двое двое мужчин, избили хозяина и похитили продукты и деньги. В разбойном нападении подозреваются 44-летние братья из села Тербуны.



«Задержанные пояснили, что выпивали, и в поисках горячительных напитков мужчины отправились в соседнюю деревню к знакомому за деньгами. Зайдя в дом потерпевшего, они начали требовать наличные, а когда мужчина им отказал, подозреваемые напали на него, нанесли побои и забрали продукты и деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Часть денег (2000 рублей) изъята и возвращена пенсионеру.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Братьям может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.