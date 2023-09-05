Общество

27 минут назад

В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду

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#отключения
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду

6 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды останутся потребители почти двух десятков улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе района Опытной станции – с неудобствами столкнутся жители улиц Лучистой, Утренней, Отрадной, Совхозной, Вольной, Новой, Раздольной, Ягодной, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Ясной, переулка Бегового. Машина с водой для питья и хозяйственных нужд подъедет на улицу Ясную. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25а, 27, 29, 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной, в частном секторе улиц 40 лет Советской Армии, Скороходова, в ЦТП АО «Квадра». Подвоз воды организуют по адресу: улица Фрунзе, 23. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах, зданиях и помещениях №№ 1 ст.1, 1 ст.3 1/1, вл.1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.2, 1а ст.3, 1а ст.7, вл.7, вл. 8а, вл.8а ст.1, вл.8б, 9, 10 вл.5, ст.10б, 12, ст.14,вл.14а, вл.17, вл.33, 33 ст.1 по улице Клары Цеткин и частном секторе этой же улицы. Воду подвезут на вышеназванную улицу. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

61
#отключения

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