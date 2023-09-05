Бывший полицейский потребовал 150 000 рублей за содержание в тюрьме с осужденными отрицательной направленности

В иске было отказано.

В Елецкий городской суд с иском к Министерству финансов России в лице Управления Федерального казначейства по Липецкой области, ФСИН России, УФСИН России по Липецкой области обратился осуждённый — бывший полицейский, который отбывает наказание тюрьме №2.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, бывший сотрудник правоохранительных органов осужден впервые и должен был содержаться отдельно от осужденных, ранее отбывавших наказание в виде лишение свободы. Но в нарушение этой нормы он несколько раз содержался с ранее отбывавшими наказание в виде лишения свободы.



Осуждённый ранее жаловался на ущемление своих прав в прокуратуру, и по результатам рассмотрения этой жалобы в адрес тюрьмы было вынесено представление об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства, выразившихся в несоблюдении права на отдельное содержание. Но осужденный одной жалобой не ограничился и подал иск в суд, оценив моральный вред в 150 000 рублей.



Суд выяснил, что администрация тюрьмы рассмотрела представление прокурора и привлекла к дисциплинарной ответственности виновного сотрудника. Но в компенсации вреда осужденному всё же было отказано, поскольку был пропущен срок для обращения с таким иском в суд.

