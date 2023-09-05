Мошенница с поддельными чеками обманула торговцев на трассе почти на 30 000 рублей

Ельчанку приговорили к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Задонский районный суд вынес приговор неоднократно судимой за кражи 41-летней ельчанке за два случая мошенничества: женщина обманывала торговцев на трассе М-4 «Дон», предъявляя сгенерированные ботом поддельные чеки об об оплате товаров. На дело мошенница ездила на такси.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 августа прошлого года наобочине на 464-м километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе женщина сделала вид, что покупает почти два килограмма карбоната, 4 килограмма копчёной грудинки, шесть палок копченой колбасы «Византийская», две палки копченой колбасы «Чориза», три бутылки подсолнечного масла и полтора литра сгущенного молока.



Якобы для оплаты покупки женщина зашла в банковское приложение и ввела в нем абонентский номер продавщицы. Так посредством банковского приложения женщина узнала имя, отчество и первую букву фамилии продавщицы, после чего через установленное в смартфоне мобильное приложение создала поддельный чек об оплате продуктов, введя там имя, отчество и первую букву фамилии продавщицы, а также стоимость покупки.



Этот поддельный чек о переводе 11 480 рублей мошенница продемонстрировала продавщице и уехала вместе с товарами. Продавщица ничего не заподозрила, ведь бот сгенерировал ей чек, визуально схожий с теми, которые выдает банковское приложение при совершении переводов.



При этом продавщице покупательница сказала, что деньги могут поступить с задержкой, поскольку у нее плохо работает интернет. Женщина ей поверила.



В тот же день на территории рынка «Домашние продукты» на 460-м километре трассы М-4 «Дон» в Хлевенском районе женщина провернула тот же трюк. На этот раз она «купила» больше двух килограммов колбасы «Крестьянская», 2,4 килограмма колбасы «Князь Потемкин», 2 килограмма колбасы «Лев Голицын», больше трёх килограммов сыра «Маздам», три банки тушенки из говядины, две банки сгущенного молока «Гост», три банки сгущенного молока «Цветная», четыре банки сгущенного молока «В ведре маленькая», почти 2,5-килограммовый рулет «Тот самый», 1,26 килограмма кнут-колбаски, почти 4 килограмма грудинки, две упаковки специй, 1,24 килограмма колбасы «Липецкая». Поддельный чек об оплате продуктов на этот раз был уже на сумму 18 290 рублей.



В суде женщина полностью признала вину, от дачи показаний отказалась.



За эти два эпизода мошенничества ельчанку приговорили к 9 месяцам лишения свободы, но по совокупности преступлений путем частичного сложения с ранее назначенными наказаниями мошенницу приговорили к 4 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



По решению суда она также должна возместить ущерб одной из продавщиц в 8 850 рублей (продукты посчитали по закупочным ценам).