У 60-летнего мужчины нашли двенадцать патронов

Мужчина хранил их почти 30 лет, но потом боеприпасы нашли полицейские.

Тербунский районный суд вынес приговор 60-летнему жителю села Солдатское по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина почти 30 лет — с 1994 года незаконно, не имея на то специального разрешения, хранил патроны. Но днём 13 июня этого года их нашли и изъяли полицейские.



12 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметров, предназначенных для использования в нарезном спортивном, охотничьем огнестрельном оружии бокового боя: «ТОЗ-8», «ТОЗ-8М» и пистолетах Марголина, мужчина хранил в нижнем ящике комода в спальной комнате своего дома.



Подсудимый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. А результате его оштрафовали на 15 000 рублей.