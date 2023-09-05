Происшествия

46 минут назад

У 60-летнего мужчины нашли двенадцать патронов

359
#боеприпасы #оружие
У 60-летнего мужчины нашли двенадцать патронов

Мужчина хранил их почти 30 лет, но потом боеприпасы нашли полицейские.

Тербунский районный суд вынес приговор 60-летнему жителю села Солдатское по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение боеприпасов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина почти 30 лет — с 1994 года незаконно, не имея на то специального разрешения, хранил патроны. Но днём 13 июня этого года их нашли и изъяли полицейские.

12 патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметров, предназначенных для использования в нарезном спортивном, охотничьем огнестрельном оружии бокового боя: «ТОЗ-8», «ТОЗ-8М» и пистолетах Марголина, мужчина хранил в нижнем ящике комода в спальной комнате своего дома.

Подсудимый признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. А результате его оштрафовали на 15 000 рублей.
359
#боеприпасы #оружие

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
26
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

30-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки
#грабёж
2
30-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки

сегодня, 13:45

Происшествия
Из-за загоревшегося мангала на Советской эвакуировано офисное здание
#пожар #мангал
6
Из-за загоревшегося мангала на Советской эвакуировано офисное здание

сегодня, 11:59

Происшествия
В Липецке горели киоск и электрощитовая в подъезде девятиэтажки
#пожар
1
В Липецке горели киоск и электрощитовая в подъезде девятиэтажки

сегодня, 11:34

Происшествия
Автомобиль «Киа» врезался в светофор
#ДТП
6
Автомобиль «Киа» врезался в светофор

сегодня, 10:55

Происшествия
Сбивший насмерть скутериста водитель найден
#ДТП #скутер
18
Сбивший насмерть скутериста водитель найден

сегодня, 10:34

Происшествия
Под Липецком на трассе Орёл-Тамбов погиб 32-летний водитель
#ДТП
34
Под Липецком на трассе Орёл-Тамбов погиб 32-летний водитель

сегодня, 10:13

Происшествия