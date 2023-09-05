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Российские спортсмены выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе
Чемпионат мира пройдет 9-10 сентября в Доминиканской Республике.
Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по пляжному самбо в качестве нейтральных атлетов, - передает ТАСС Спорт со ссылкой на пресс-службу Международной федерации самбо (FIAS).
"Проведение чемпионатов мира по пляжному самбо становится доброй традицией. Первый чемпионат мира прошел в 2021 году на Кипре, второй - в Израиле в 2022-м. В этот раз победила заявка Доминиканской Республики, и я очень рад, что страна с американского континента примет у себя столь крупные соревнования. Организация крупных международных турниров в новом месте всегда придает импульс развитию нашего вида спорта не только в этой стране, но и во всем регионе", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.
"В этот раз в турнире мы ожидаем участие спортсменов из 32 стран, что для FIAS станет новым рекордом. Я очень рад, что формат проведения соревнований на песке полюбился зрителям, поединки всегда проходят ярко, зрелищно и в доброжелательной атмосфере. Особенностью пляжного самбо является отсутствие явных фаворитов и аутсайдеров, даже если разница в классе у спортсменов велика, ведь схватка длится до первого результативного броска, а интрига сохраняется до последней секунды. Уверен, как и в прошлые годы, трибуны будут переполнены, а все участники соревнований и зрители получат настоящее удовольствие от этого спортивного праздника", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет 9-10 сентября в Доминиканской Республике.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сформировала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, разрешив их выступление только в индивидуальных стартах, - говорится на официальном сайте организации.
"Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях", - отмечается в пресс-релизе.
Таким образом, россияне и белорусы не смогут выступить в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании, - передает РИА Новости Спорт.
В марте прошлого года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
В июле World Aquatics сообщила, что примет решение по возможному допуску россиян в нейтральном статусе позднее в 2023 году.
"Проведение чемпионатов мира по пляжному самбо становится доброй традицией. Первый чемпионат мира прошел в 2021 году на Кипре, второй - в Израиле в 2022-м. В этот раз победила заявка Доминиканской Республики, и я очень рад, что страна с американского континента примет у себя столь крупные соревнования. Организация крупных международных турниров в новом месте всегда придает импульс развитию нашего вида спорта не только в этой стране, но и во всем регионе", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.
"В этот раз в турнире мы ожидаем участие спортсменов из 32 стран, что для FIAS станет новым рекордом. Я очень рад, что формат проведения соревнований на песке полюбился зрителям, поединки всегда проходят ярко, зрелищно и в доброжелательной атмосфере. Особенностью пляжного самбо является отсутствие явных фаворитов и аутсайдеров, даже если разница в классе у спортсменов велика, ведь схватка длится до первого результативного броска, а интрига сохраняется до последней секунды. Уверен, как и в прошлые годы, трибуны будут переполнены, а все участники соревнований и зрители получат настоящее удовольствие от этого спортивного праздника", - добавил он.
Чемпионат мира пройдет 9-10 сентября в Доминиканской Республике.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сформировала критерии допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, разрешив их выступление только в индивидуальных стартах, - говорится на официальном сайте организации.
"Индивидуальным нейтральным спортсменам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где время или результат определяются выступлениями одного спортсмена. Максимум одному нейтральному спортсмену из России и Белоруссии на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных соревнованиях", - отмечается в пресс-релизе.
Таким образом, россияне и белорусы не смогут выступить в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании, - передает РИА Новости Спорт.
В марте прошлого года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
В июле World Aquatics сообщила, что примет решение по возможному допуску россиян в нейтральном статусе позднее в 2023 году.
Николай