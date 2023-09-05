В России
сегодня, 13:27
Власти Москвы запустят первую станцию метро в аэропорту Внуково 6 сентября
В одном месте соединены международный аэропорт и городская подземная транспортная сеть.
Власти Москвы запустят первую станцию метро в аэропорту, прямо рядом с Внуково, 6 сентября. С этой станции по подземному переходу можно будет попасть из метро в терминал, но и "Аэроэкспресс" продолжит возить пассажиров, - передает РБК.
6 сентября столичные власти откроют станцию метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии (желтой), первую станцию метро в аэропорту, - рассказал изданию источник, близкий к одной из транспортных компаний Москвы, и подтвердил источник, близкий к дептрансу.
В начале августа глава Мосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщал, что строительство станции находится на завершающей стадии.
"После открытия конечная станция "желтой" линии метро станет удобными воротами в Москву для пассажиров, прилетающих внутренними и международными рейсами во Внуково, а также значительно улучшит транспортную доступность для 350 тысяч жителей жилых районов поселения Внуковское, связав их с центром города", - заявил Войстратенко.
Общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. м. Стены станции украшены художественной композицией с портретами российских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых (под их руководством спроектировано более 100 типов самолетов, включая бомбардировщик Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны). Посетители и служащие международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу смогут попасть из метро в здание терминала. Со станции также можно будет пересесть на платформу "Аэроэкспресса" и выйти на вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта.
"Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы", — подчеркнул Войстратенко.
6 сентября столичные власти откроют станцию метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии (желтой), первую станцию метро в аэропорту, - рассказал изданию источник, близкий к одной из транспортных компаний Москвы, и подтвердил источник, близкий к дептрансу.
В начале августа глава Мосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщал, что строительство станции находится на завершающей стадии.
"После открытия конечная станция "желтой" линии метро станет удобными воротами в Москву для пассажиров, прилетающих внутренними и международными рейсами во Внуково, а также значительно улучшит транспортную доступность для 350 тысяч жителей жилых районов поселения Внуковское, связав их с центром города", - заявил Войстратенко.
Общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. м. Стены станции украшены художественной композицией с портретами российских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых (под их руководством спроектировано более 100 типов самолетов, включая бомбардировщик Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны). Посетители и служащие международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу смогут попасть из метро в здание терминала. Со станции также можно будет пересесть на платформу "Аэроэкспресса" и выйти на вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта.
"Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы", — подчеркнул Войстратенко.