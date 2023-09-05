30-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки

Добычей стали бутылка водки и бутылка газировки на 300 рублей.

2 сентября в Данкове ограбили магазин, при этом сумма ущерба составила всего около 300 рублей.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 30-летний подозреваемый, когда спиртное закончилось, пошёл в магазин за «добавкой». Но денег у него не оказалось, и мужчина решил пойти на кражу.



Подозреваемый взял бутылку водки и бутылку газировки, но выйти из магазина незамеченным не получилось: у кассы мужчина был остановлен продавцами, которые предложили вернуть похищенное или оплатить товары. Но мужчина оттолкнул одного продавца, а в сторону второго толкнул стоявшие у кассовой зоны тележки, после чего покинул магазин.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.