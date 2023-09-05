Происшествия

сегодня, 13:45

30-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки

2 570
#грабёж
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Добычей стали бутылка водки и бутылка газировки на 300 рублей.

2 сентября в Данкове ограбили магазин, при этом сумма ущерба составила всего около 300 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, 30-летний подозреваемый, когда спиртное закончилось, пошёл в магазин за «добавкой». Но денег у него не оказалось, и мужчина решил пойти на кражу.

Подозреваемый взял бутылку водки и бутылку газировки, но выйти из магазина незамеченным не получилось: у кассы мужчина был остановлен продавцами, которые предложили вернуть похищенное или оплатить товары. Но мужчина оттолкнул одного продавца, а в сторону второго толкнул стоявшие у кассовой зоны тележки, после чего покинул магазин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабёж). Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.
2 570
#грабёж
2

Комментарии (2)

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ваха

28 минут назад
Девяносто седьмой девяносто восьмой годах довелось работать в Германии так там кто любит выпить выдавали в то время 10 марок в сутки на алкоголь чтобы они не попрошайничали и не воровали
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петрович

сегодня, 13:58
вот вам еще один контрактник.
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«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
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