51 минуту назад
Рестораторы сообщают о дефиците кадров
Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют частичную мобилизацию в России, низкую оплату труда на рынке и ужесточение миграционной политики.
По их словам, в результате нехватка поваров, барменов и другого персонала составляет от 20% до 30%. Дефицит кадров может увеличить время ожидания блюд и снизить качество обслуживания.
Среди причин сложившейся ситуации эксперты называют частичную мобилизацию в России, низкую оплату труда на рынке, ужесточение миграционной политики.
О проблеме сообщил в своем Телеграм-канале основатель ресторанов "Китайские новости" Станислав Лисиченко.
"На ресторанном рынке Москвы жутчайшая нехватка кадров. Поваров просто нет", — отметил он.
Общепиту не хватает не только поваров, но и барменов и сотрудников клининга, - заявил основатель сети ресторанов "Мясо & рыба" и председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. По его словам, сейчас в Москве нехватка сотрудников составляет 20-30% — "такого вакуума не было никогда". С этим утверждением согласен и основатель сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров. По его словам, это вызвано сезонным фактором: "сотрудников традиционно не хватает каждый год начиная с июня до конца октября, затем в январе кадров становится слишком много, а к лету снова дефицит". Он считает, что это связано с тем, что летом сотрудники уезжают из Москвы и Санкт-Петербурга к семьям на родину.