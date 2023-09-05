В России
сегодня, 12:00
Над Крымом сбили беспилотник
Это был дрон самолетного типа.
ВСУ пытались атаковать беспилотником объекты на территории РФ, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над Крымом, - рассказали в Минобороны России.
"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО в ночь на 4 сентября, - передает ТАСС.
"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем вблизи Крымского полуострова дежурными средствами ПВО в ночь на 4 сентября, - передает ТАСС.