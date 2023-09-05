В мире

25 минут назад

В Узбекистане приостановили международные переводы два крупнейших сервиса

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#переводы #Узбекистан

Pay Way и Oson выполнили соответствующее требование Центробанка республики.

Крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson приостановили проведение зарубежных денежных переводов, - пишет "Ъ".

Oson сообщил об изменениях 5 сентября, Pay Way — накануне.

Pay Way заявил, что в его приложении отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию. В сервисе уточнили, что Центробанк Узбекистана "поручил отключить данные направления временно", причины неизвестны.

Oson также сообщил, что временно приостановлены международные переводы и оплата за зарубежные сервисы. В компании пообещали, что "работа сервисов будет восстановлена в ближайшее время".

В Узбекистане работают 52 платежные системы. Oson и Pay Way являются наиболее крупными из них, и более 80% всех осуществляемых ими международных переводов приходятся на РФ. В феврале сервис Solar Staff зафиксировал семикратный рост переводов из РФ за рубеж, в топ-5 стран по переводам вошел в том числе Узбекистан.
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#переводы #Узбекистан

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