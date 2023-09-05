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Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
Силы ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья.
Ночью 5 сентября силами ПВО были уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. По его словам, на месте работают экстренные службы.
Позже градоначальник добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе был повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.
Также силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.
Позже градоначальник добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе был повреждён бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий.
Также силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы.