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47 минут назад
Минкультуры рассматривает возможность добавления цирков в «Пушкинскую карту»
Компания «Росгосцирк» направила запрос в Минкультуры РФ для включения цирков в программу «Пушкинская карта». В министерстве «Известиям» подтвердили, что этот вопрос стоит на повестке дня.
«Этот вопрос находится в стадии обсуждения и проработки», — сказали в ведомстве. По словам гендиректора Большого Московского цирк Эдгарда Запашного, Минкультуры РФ «ведет активную работу с Аппаратом правительства, чтобы внести изменения и сделать возможным посещения цирков по программе».
Такого рода федеральная поддержка позволит индустрии гастролировать по России — цирковые труппы в новых условиях практически не ездят за рубеж.
«В городах с населением меньше миллиона — а у нас большинство цирков находятся в таких городах — посещаемость оставляет желать лучшего, потому что платежеспособность людей невысокая. Поэтому говорить о том, что мы можем вывозить большие, дорогостоящие программы в регионы нашей страны, было бы обманом. Без поддержки государства финансово абсолютно невыгодно гастролировать за несколько тысяч километров от Москвы», — отметил Эдгард Запашный.
Однако на сегодняшний день цирки не являются культурным учреждением — они относятся к сфере развлечений. Внесение цирков в «Пушкинскую карту» потребует реформы правил программы и, возможно, пересмотра бюджетов.
«Этот вопрос находится в стадии обсуждения и проработки», — сказали в ведомстве. По словам гендиректора Большого Московского цирк Эдгарда Запашного, Минкультуры РФ «ведет активную работу с Аппаратом правительства, чтобы внести изменения и сделать возможным посещения цирков по программе».
Такого рода федеральная поддержка позволит индустрии гастролировать по России — цирковые труппы в новых условиях практически не ездят за рубеж.
«В городах с населением меньше миллиона — а у нас большинство цирков находятся в таких городах — посещаемость оставляет желать лучшего, потому что платежеспособность людей невысокая. Поэтому говорить о том, что мы можем вывозить большие, дорогостоящие программы в регионы нашей страны, было бы обманом. Без поддержки государства финансово абсолютно невыгодно гастролировать за несколько тысяч километров от Москвы», — отметил Эдгард Запашный.
Однако на сегодняшний день цирки не являются культурным учреждением — они относятся к сфере развлечений. Внесение цирков в «Пушкинскую карту» потребует реформы правил программы и, возможно, пересмотра бюджетов.