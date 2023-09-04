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47 минут назад

Минкультуры рассматривает возможность добавления цирков в «Пушкинскую карту»

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Компания «Росгосцирк» направила запрос в Минкультуры РФ для включения цирков в программу «Пушкинская карта». В министерстве «Известиям» подтвердили, что этот вопрос стоит на повестке дня. 

«Этот вопрос находится в стадии обсуждения и проработки», — сказали в ведомстве. По словам гендиректора Большого Московского цирк Эдгарда Запашного, Минкультуры РФ «ведет активную работу с Аппаратом правительства, чтобы внести изменения и сделать возможным посещения цирков по программе».

Такого рода федеральная поддержка позволит индустрии гастролировать по России — цирковые труппы в новых условиях практически не ездят за рубеж.

«В городах с населением меньше миллиона — а у нас большинство цирков находятся в таких городах — посещаемость оставляет желать лучшего, потому что платежеспособность людей невысокая. Поэтому говорить о том, что мы можем вывозить большие, дорогостоящие программы в регионы нашей страны, было бы обманом. Без поддержки государства финансово абсолютно невыгодно гастролировать за несколько тысяч километров от Москвы», — отметил Эдгард Запашный.

Однако на сегодняшний день цирки не являются культурным учреждением — они относятся к сфере развлечений. Внесение цирков в «Пушкинскую карту» потребует реформы правил программы и, возможно, пересмотра бюджетов. 
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