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52 минуты назад

Серый рынок видеоигр в два раза превысил официальный

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Серый рынок видеоигр почти в два раза превысил официальный, выяснили «Известия». Согласно данным XYZ School, посредники по продаже ключей и аккаунтов с начала года заработали 4,5 млрд рублей. В то же время легальный ритейл — около 2,5 млрд, привела данные пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо». 

«Причина такого большого разрыва между ритейлерами и посредниками проста — мир гейминга уже давно ушел в цифру. Всё реже люди выбирают физическую копию игры, если можно оформить эту покупку через интернет за считанные минуты», — отметила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.

Аналогичный данные приводит и Telecom Daily. По оценке компании, официальный рынок видеоигр оценивается в 2 млрд, посредники — в 4 млрд.

«Когда сектор перепродажи только зарождался после ухода крупных компаний из России, многие его участники ставили достаточно амбициозную цель заменить своими сервисами Sony и Microsoft. И у них это весьма успешно получилось», — отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Сумма в 4,5 млрд рублей очень близка к реальности. Дело в том, что многие играют с турецких или аргентинских аккаунтов, а сами товары покупают либо по карточкам иностранных государств, либо через серые фирмы, которые работают из-за рубежа, но принимают деньги в рублях, объяснил независимый игровой эксперт Александр Кузьменко. 
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