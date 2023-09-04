Серый рынок видеоигр в два раза превысил официальный

Серый рынок видеоигр почти в два раза превысил официальный, выяснили «Известия». Согласно данным XYZ School, посредники по продаже ключей и аккаунтов с начала года заработали 4,5 млрд рублей. В то же время легальный ритейл — около 2,5 млрд, привела данные пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо».

«Причина такого большого разрыва между ритейлерами и посредниками проста — мир гейминга уже давно ушел в цифру. Всё реже люди выбирают физическую копию игры, если можно оформить эту покупку через интернет за считанные минуты», — отметила операционный директор XYZ School Эмма Юсова.



Аналогичный данные приводит и Telecom Daily. По оценке компании, официальный рынок видеоигр оценивается в 2 млрд, посредники — в 4 млрд.



«Когда сектор перепродажи только зарождался после ухода крупных компаний из России, многие его участники ставили достаточно амбициозную цель заменить своими сервисами Sony и Microsoft. И у них это весьма успешно получилось», — отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.



Сумма в 4,5 млрд рублей очень близка к реальности. Дело в том, что многие играют с турецких или аргентинских аккаунтов, а сами товары покупают либо по карточкам иностранных государств, либо через серые фирмы, которые работают из-за рубежа, но принимают деньги в рублях, объяснил независимый игровой эксперт Александр Кузьменко.

