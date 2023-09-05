вчера, 20:23
Липецкая вечЁрка: смерть подростка от газовой смеси, арест полицейского и раскопки на площади Победы
Сегодня, 4 сентября следователи проверяют обстоятельства смерти подростка в Ельце, арестован полицейский, помогавший знакомому, который подбросил девушке наркотики, и на площади Победы началась замена теплотрассы.
Обстоятельства случившегося устанавливает СК. По данным GOROD48 подросток занимался лыжным спортом, воспитывался в обычной семье.
Еще одна трагедия произошла 2 сентября на железнодорожном переезде а Усмани: поезд насмерть сбил шестилетнего мальчика. Малыш вместе с отцом оказался за шлагбаумом железнодорожного переезда. Мужчине не хватило буквально секунды, чтобы спасти сына.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Новость зацепила читателей GOROD48, они оставили под ней более полусотни комментариев, в основном выдвигали версии о том, кто виноват.
— При всём желании машинист не смог бы остановить поезд. Тут целиком вина отца и дежурного сотрудника этого переезда. Ну, а машинисту сил и скорейшего восстановления от перенесённого стресса, — написала Лиза.
— После таких происшествий машинисты увольняются даже. Лично знаком с такими. Когда, говорит, едешь, видишь в колее детей, а ничего сделать не можешь. Очень страшно. Не дай Бог пережить такое, — поделился информацией Иваныч.
— Возможно, они с отцом не первый раз проскакивают перед поездом, мальчик спешил проскочить. Детей надо учить ПДД, — считает Да.
А в Хлевном на 453-м километре трассы «Дон» в лобовую столкнулись автомобиль «Ауди А6» и скутер. Удар был такой силы, что 53-летнего скутериста подбросило на несколько метро. Он погиб на месте аварии.
Водитель сбежал с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция.
Громкая криминальная история о том, как 17-летней липчанке ее друг подбросил наркотики, желая отомстить после ссоры, получила продолжение. На два месяца арестован полицейский, который помог своему знакомому возбудить уголовное дело в отношении девушки. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
— Не так страшны тарифы ЖКХ и рост цен в магазинах, а как страшны оборотни в погонах! Гражданин должен чувствовать себя защищенным, верить и любить полицейского, а не трястись при виде их, — считает Троцкист.
Площадь Победы раскопали на два месяца. Сегодня липецкий филиал компании «Квадра» начал замену теплотрассы, которая идет мимо Центрального рынка вниз по улице Неделина до улицы Циолковского. В компании заявили, что горячую воду на время ремонта не отключат, не скажется ремонт и на подаче тепла.
Это место хорошо знакомо липчанам, 4 августа прошлого года из ветхой теплосети забил гигантский фонтан горячей воды.
А история с куском бетонной плиты в доме № 1а на улице Свиридова, можно сказать, закончилась благополучно. Утром в социальных сетях появилась фотография с пояснением, что от дома отвалился кусок бетона. Сотрудники управляющей компании выяснили — плита не падала. Один из жильцов, занимавшийся ремонтом балкона, не донес ее до мусорки.
Плита очень тяжелая, коммунальщики удивились, как ее смогли вынести на улицу. В доме №1а балконы имеют ступенчатое ограждение, при остеклении собственники, как правило, его выравнивают. Подбросившего плиту (и проблемы) жильца коммунальщики не нашли, но пообещали утилизировать кусок бетона.
Завтра в Липецке до +23 градусов, правда, с небольшими дождями.