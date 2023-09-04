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В Новосибирске из-за крупного града пострадало много автомобилей

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#непогода #град

Град размером до 5 см в диаметре выпал в Новосибирске.

Сильный град прошел накануне вечером в Новосибирске, пострадало много машин, - передает РИА Новости.

Накануне около 19.00 местного времени (15.00 мск) над городом нависла большая туча и начался дождь, перешедший в сильный град. Сильный дождь перешел в крупный град в нескольких районах города на правом и левом берегах Оби. Градины, в основном неправильной формы, доходили до размеров небольшого куриного яйца.

Градом засыпаны тротуары и дороги. Некоторые автомобилисты пытались спасти свои машины одеялами и коврами, но на многих авто остались вмятины, на некоторых пробиты стекла.

Стихия настигла город в вечерний час пик, из-за непогоды машины были вынуждены останавливаться на дорогах. Град закончился так же резко, как начался.

Также град диаметром до 2 см выпал в понедельник в Кемерове, - передает ТАСС.

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#непогода #град

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