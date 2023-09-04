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11 минут назад
Индонезия ввела золотые визы для инвесторов
Для получения визы на пять лет инвестору необходимо создать компанию стоимостью $2,5 млн.
Индонезия разработала систему золотых виз для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов, которые должны помочь стимулировать экономику страны, - передает ТАСС со ссылкой на газету The Jakarta Post.
"Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет", - приводит газета слова главы иммиграционной службы Сильми Карима.
Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью $2,5 млн, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть $50 млн, - сообщает газета со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека.
"Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет", - приводит газета слова главы иммиграционной службы Сильми Карима.
Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью $2,5 млн, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть $50 млн, - сообщает газета со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека.