В России

56 минут назад

В Сочи прошли переговоры лидеров Турции и России

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#переговоры #Турция #политика

За встречей двух лидеров последуют переговоры в узком составе.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи в широком составе, - передает РБК.

Встреча проходила в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Лидеры обсудили зерновую сделку, а также экономическое сотрудничество двух стран.

Открывая встречу, глава российского государства заявил, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом, и указал, что РФ открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер отметил, что переговоры с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станут значимыми для мира и стран Африки, - пишут "Известия".

Глава российского государства выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.

Эрдоган надеется, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет до $100 млрд.
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#переговоры #Турция #политика

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