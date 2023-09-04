В России
56 минут назад
В Сочи прошли переговоры лидеров Турции и России
За встречей двух лидеров последуют переговоры в узком составе.
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи в широком составе, - передает РБК.
Встреча проходила в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".
Лидеры обсудили зерновую сделку, а также экономическое сотрудничество двух стран.
Открывая встречу, глава российского государства заявил, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом, и указал, что РФ открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер отметил, что переговоры с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станут значимыми для мира и стран Африки, - пишут "Известия".
Глава российского государства выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.
Эрдоган надеется, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет до $100 млрд.
Встреча проходила в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".
Лидеры обсудили зерновую сделку, а также экономическое сотрудничество двух стран.
Открывая встречу, глава российского государства заявил, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом, и указал, что РФ открыта к переговорам по зерновой сделке. Турецкий лидер отметил, что переговоры с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станут значимыми для мира и стран Африки, - пишут "Известия".
Глава российского государства выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.
Эрдоган надеется, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет до $100 млрд.