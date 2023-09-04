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25-летнюю мать двоих детей обвиняют в кражах и вовлечение в преступления несовершеннолетнего друга

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#кража
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25-летнюю мать двоих детей обвиняют в кражах и вовлечение в преступления несовершеннолетнего друга

По версии следствия, друзья обчистили три магазина в Добровском и в Чаплыгинском районах.

В Чаплыгинском районе передано в суд уголовное дело в отношении 25-летней разведённой матери двоих детей и двоих её сообщников, которых обвиняют в кражах из сетевых магазинов. А саму женщину — ещё и в вовлечении в преступление 17-летнего подростка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 18 мая прошлого года женщина в компании молодых людей гуляла по Липецку и во время прогулки возле торгового центра по улице Зои Космодемьянской предложила знакомым куда-нибудь съездить по магазинам и совершить кражи продуктов.

17-летний подросток и ещё один совершеннолетний молодой человек поддержали эту идею и решили совершить вместе с женщиной кражи товаров из магазинов «Магнит» и «Пятерочка» в Добровском и в Чаплыгинском районах и потом поделить похищенный товар. При этом трое сообщников заранее распределили свои роли.

Вечером 18 мая женщина с сообщниками наведались в магазин «Магнит» в селе Панино Добровского района и похитили оттуда 8 банок энергетиков, 2 упаковки чипсов, 3 упаковки сушеной путассу, 4 упаковки сушеной ставриды, пачку фисташек, 12 упаковок кофе, 3 пачки сёмги и 5 пачек форели, а всего товаров на 7 928 рублей.

После этого они направились в магазин «Пятерочка» в селе Кривополянье Чаплыгинского района, где украли товаров на 5 493 рубля, и в магазин «Магнит» в том же селе, где поживились на 9 954 рубля. Из «Пятёрочки» в Кривополянье друзья похитили кофе, игровые наборы «Рабочие инструменты» и «Кукла в платье», носки, форель, свинину, прокладки, влажные салфетки. Из магазина «Магнит» в Кривополянье вынесли растительно-сливочный продукт, кофе, семгу и форель.

Действия женщины квалифицированы следствием по части 1 статьи 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и несколько раз по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ — кража группой лиц по предварительному сговору, двоих её сообщников — по трём эпизодам по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ.

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#кража
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