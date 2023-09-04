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Минэнерго просит нефтекомпании и НПЗ раскрыть данные из-за серого экспорта
Под серым экспортом власти подразумевают поставки за рубеж нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка и за которые нефтяные компании уже получили демпферные выплаты.
Российское Минэнерго в рамках борьбы с серым вывозом топлива, то есть продажей за рубеж тех объемов, что должны были идти на внутренний рынок, решило узнать у производителей нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа (СУГ) данные о производстве и экспорте, - говорится в письме замглавы ведомства Павла Сорокина.
Письмо было направлено 31 августа в адрес 70 компаний. В список рассылки попали как ключевые игроки отрасли — "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, "Сургутнефтегаз", "Татнефть", ННК, ИНК, "Русснефть",— так и независимые НПЗ, в том числе и те, кто не производит товарную продукцию.
В список адресатов попали как крупнейшие компании отрасли, так и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые даже не производят товарную продукцию. Предоставить информацию они должны в срок до 6 сентября.
Данные по производству бензина и дизтоплива пятого класса охватывают первую половину 2023 года, по экспорту — этот период и 2022 год. Также компаниям надо раскрыть объем налоговых отчислений с 2020 года по середину 2023 года.
В ведомстве подчеркнули, что серый экспорт является причиной роста цен и наносит ущерб бюджету и всем потребителям нефтепродуктов в стране. Поэтому уже в ближайшее время его ограничат, соответствующее решение принято. Дату введения ограничений в Минэнерго не назвали.