В России

52 минуты назад

В Госдуме предлагают ввести налог для компаний за возвращение на российский рынок

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#налоги #экономика

Для ушедших с российского рынка иностранных компаний следует ввести дополнительный налог, если те захотят вернуться. Так считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются, следует ввести дополнительный налог - "налог за возвращение на рынок", - рассказал РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

СМИ сообщают о планах McDonald"s вернуться в Россию. По его словам, зарубежная сеть при продаже бизнеса рассчитывала на такую возможность при изменении условий.

"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств. Считаю, что для таких компаний вполне мог бы действовать дополнительный налог", — уверен депутат.

По его мнению, такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.

Он считает, что данный вопрос следует поднять на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

"Например, добавить обязательство по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в страну, на момент ухода из страны", — подчеркнул Хамзаев.
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#налоги #экономика

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