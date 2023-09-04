52 минуты назад
В Госдуме предлагают ввести налог для компаний за возвращение на российский рынок
Для ушедших с российского рынка иностранных компаний следует ввести дополнительный налог, если те захотят вернуться. Так считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
СМИ сообщают о планах McDonald"s вернуться в Россию. По его словам, зарубежная сеть при продаже бизнеса рассчитывала на такую возможность при изменении условий.
"Считаю, что те компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств. Считаю, что для таких компаний вполне мог бы действовать дополнительный налог", — уверен депутат.
По его мнению, такой налог компании должны выплачивать в бюджет РФ столько, сколько их юридически не было в стране.
Он считает, что данный вопрос следует поднять на профильной подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
"Например, добавить обязательство по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости активов компании, которая собирается вернуться в страну, на момент ухода из страны", — подчеркнул Хамзаев.