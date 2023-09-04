Роскачество назвало производителей лучшей сметаны в России

Сметана торговой марки «Лебедяньмолоко» в очередной раз вошла в список производителей сметаны, отмеченной российским Знаком качества!

Как отмечает директор департамента взаимодействия с потребительским рынком Роскачества Дарья Ширяева, на рынке становится все меньше товаров, в которых присутствуют антибиотики. В 2018 году в 8 % исследованной продукции было выявлено следовое количество антибиотиков, в 2022 году — 2 %.

Всего по России в этой категории выдан 21 сертификат.

В том числе торговая марка «Лебедяньмолоко» вновь подтвердила соответствие продукции существующим стандартам качества.

Сейчас предприятие активно растет и развивается. С 2017 года на молокоперерабатывающем предприятии города Лебедянь реализуется большая инвестиционная программа в 2 этапа. Что позволит уже в ближайшее время увеличить мощность предприятия, изменить ассортимент и расширить географию продаж.

ООО «Лебедяньмолоко» РЕКЛАМА