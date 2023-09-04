Двое друзей забили насмерть у сельского магазина 57-летнего земляка

Оба фигуранта уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего заключены под стражу.



В Чаплыгинском районе заключены под стражу на время следствия двое 38-летних жителей села Пиково. Мужчины признались, что забили до смерти 57-летнего односельчанина.



Тело 57-летнего жителя села Пиково было обнаружено 30 августа у местного магазина. При осмотре места происшествия следователи СК пришли к выводу о причастности к его смерти двух 38-летних мужчин.



«При предъявлении неопровержимых улик подозреваемые признались в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СК России на месте происшествия. По данным следствия, нетрезвые подозреваемые в ходе конфликта избили потерпевшего, нанеся ему удары руками и ногами», — сообщает пресс-служба областного управления СК.



