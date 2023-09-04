Происшествия

40 минут назад

Двое друзей забили насмерть у сельского магазина 57-летнего земляка

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#убийство
Двое друзей забили насмерть у сельского магазина 57-летнего земляка

Оба фигуранта уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего заключены под стражу.

В Чаплыгинском районе заключены под стражу на время следствия двое 38-летних жителей села Пиково. Мужчины признались, что забили до смерти 57-летнего односельчанина.

Тело 57-летнего жителя села Пиково было обнаружено 30 августа у местного магазина. При осмотре места происшествия следователи СК пришли к выводу о причастности к его смерти двух 38-летних мужчин. 

«При предъявлении неопровержимых улик подозреваемые признались в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем регионального СК России на месте происшествия. По данным следствия, нетрезвые подозреваемые в ходе конфликта избили потерпевшего, нанеся ему удары руками и ногами»,  — сообщает пресс-служба областного управления СК. 

5 647
#убийство

Комментарии (5)

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Живу я тут

12 минут назад
Пенсионер, а не по голове значит можно??
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Хорошие товарищи ,

15 минут назад
хорошие друзья !Стихи из песни .
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Пенсионер

20 минут назад
Как так получается :Целенаправленно бить ногами по голове и по неосторожности и прибавить без злого умысла
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Добротолюбие

20 минут назад
Когда человек постоянно поглощает "зеленого змея ", то он незаметно поглощает в себя и бесов и они берут вверх над ним , командуют им , Божья благодать разрушается как старый жесткий диск ПК и тогда бесы ломают этого человека как хворост об колено и отсюда вытекают убийства и жестокость !
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Блондинка

28 минут назад
Опять неосторожность!Какие-то отморозки пошли неосторожные!
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